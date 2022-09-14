Православные россияне отметили наступление 7531 года

Православные отмечают 14 сентября Церковное новолетие, или «Славянский новый год». Эта дата — 1 сентября по старому стилю — считается первым днем нового церковного 7531 года от сотворения мира.
Популярные статьи
- Шольц заявил о «решающей роли» поставленного Киеву оружия из Германии в «изменении ситуации» на востоке Украины
- «Предательство»: глава Крыма призвал наказывать людей за проукраинские лозунги и «националистические» песни
- В Ростове по просьбам возмущенных граждан из-за СВО отменили фейерверк и концерт на День города
Свежие комментарии