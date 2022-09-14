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Православные россияне отметили наступление 7531 года

Православные россияне отметили наступление 7531 года

Православные отмечают 14 сентября Церковное новолетие, или «Славянский новый год». Эта дата — 1 сентября по старому стилю — считается первым днем нового церковного 7531 года от сотворения мира.

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