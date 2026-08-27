❗️Предприятиям Крыма и Севастополя дадут отсрочку по страховым взносам Правительство России поддержит предпринимателей, которые пострадали от действий ВСУ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️Предприятиям Крыма и Севастополя дадут отсрочку по страховым взносам Правительство России поддержит предпринимателей, которые пострадали от действий ВСУ.