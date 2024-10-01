Гороскоп по дням недели на октябрь 2024 года для всех знаков зодиака

Второй месяц осени во многом окажется противоречивым: вам предоставится много возможностей реализовать амбиции и получить желаемое, но осуществить свои планы будет достаточно непросто — путь к успеху тернист.
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