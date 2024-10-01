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Гороскоп

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Гороскоп по дням недели на октябрь 2024 года для всех знаков зодиака

Гороскоп по дням недели на октябрь 2024 года для всех знаков зодиака

Второй месяц осени во многом окажется противоречивым: вам предоставится много возможностей реализовать амбиции и получить желаемое, но осуществить свои планы будет достаточно непросто — путь к успеху тернист.

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