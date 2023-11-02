Стало известно, сколько нужно денег, чтобы переехать из «однушки» в «трешку» в Сочи и Краснодаре

Стало известно, сколько нужно денег, чтобы переехать из «однушки» в «трешку» в Сочи и КраснодареАналитики «Яндекс Недвижимости» подсчитали разницу средних цен на квартиры с одной и тремя комнатами в городах России и составили рейтинг регионов, где увеличить жилплощадь проще всего.