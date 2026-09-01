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Татар-информ

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Политолог Баширов: «Игры кочевников в Казани станут обращением к истории России»

Политолог Баширов: «Игры кочевников в Казани станут обращением к истории России»

Проведение Всемирных игр кочевников в Казани позволит обратиться к истории и традициям народов России, а также познакомить зрителей с национальными видами состязаний.

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