Могут ли вомбаты убивать своими задницами? Мы узнали суровую правду

Фото: popsci.com Используют ли вомбаты — квадратные австралийские сумчатые, уже известные своими кубическими экскрементами — свои задницы, чтобы убивать? Специалисты заметили некоторую плоскость их крестцов и многих это удивляло, насколько они твердые.
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