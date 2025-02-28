Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что якобы единственным путем к завершению конфликта на Украине является «принуждение» России к миру.
В офисе Зеленского назвали единственный путь к прекращению конфликта на Украине
Комментарии
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Ольга Каширина
Пора ему линять с Украины, пока не арестовали за все его гадости.
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19 час.
Гарибян Сусанна
Да, мир без уничтожения нацизма невозможен, слишком много нашей кровушки пролито, чтобы оставить этот режим рядом с Россией.
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17 час.
Николай Денисов
Забудьте о принуждении России! Сейчас Трамп , после провала Зеленского , будет вас принуждать! Больше никаких поставок оружия ни вам ни Европе! Дубинами и вилами будите воевать?
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11 час.
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