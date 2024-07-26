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Олег Иванов про слова Хвичи и Вернблума о жизни в России: «Смешно такое читать. Кажется, что интервью из психбольницы имени Кащенко»

Олег Иванов про слова Хвичи и Вернблума о жизни в России: «Смешно такое читать. Кажется, что интервью из психбольницы имени Кащенко»

– Судя по развитию Хвичи, он вовремя уехал из «Рубина»? – Раз ситуация для него так складывается, мы можем так говорить.

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