Пригодится и дома, и на огороде: 7 вариантов применения кофейной гущи Алёна ЮрьеваКаждый день миллионы людей наслаждаются ароматом свежесваренного кофе, но не все знают, что после этого процесса остается ценный остаток — кофейная гуща.
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