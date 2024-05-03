Пригодится и дома, и на огороде: 7 вариантов применения кофейной гущи Алёна ЮрьеваКаждый день миллионы людей наслаждаются ароматом свежесваренного кофе, но не все знают, что после этого процесса остается ценный остаток — кофейная гуща.