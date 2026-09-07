Над Севастополем вновь горячо: силы ПВО и бойцы МОГ отражают атаку украинских БПЛА

Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) в ходе отражения утренней атаки на Севастополь сбили пять беспилотников ВСУ.
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