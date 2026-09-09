От жителей: «Что случилось с территорией вокруг Раковки? Не была 4 года, и у меня ужас, всё утопает в мусоре, как же вам, людям, не стыдно было так всё вокруг загадить? Чисто не где убирают, а где не мусорят! А тут просто мрак! Свиньи!!!» https://t.