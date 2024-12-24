Четыре дрона нейтрализованы в Ростовской области: угроза сохраняется

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ночном уничтожении четырех дронов радиоэлектронными средствами в Миллеровском и Тарасовском районах, повреждений на земле нет, угроза остаётся актуальной.
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