"Включая генералов": США экстренно вывозят убитых американцев из украинского приграничья? Подозрительные рейсы. Жешув работает бесперебойно

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
разве для проверки версии чего туда сюда шляется сбить нельзя? после пары предупреждений о запрете?
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12 час.
Вадим Лебедев
Уверен... наша разведка знает - кто, что, зачем... Значит - так надо!
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10 час.
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