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FiNE NEWS

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Ярославль выдохнул: трассу на Москву открыли после «визита» беспилотника!

Вот это утро выдалось в Ярославле! Только представьте: выезжаете по важной трассе в сторону Москвы, а тут — неожиданный сюрприз в виде обломков беспилотника.

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