НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

На территории Курской области введён режим контртеррористической операции

На территории Курской области введён режим контртеррористической операции

В Курской области введен режим КТО. Это вызвано повышением уровня диверсионно-террористических угроз с территории, подконтрольной киевскому режиму, сообщил в ночь на 10 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх