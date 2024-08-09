На территории Курской области введён режим контртеррористической операции

В Курской области введен режим КТО. Это вызвано повышением уровня диверсионно-террористических угроз с территории, подконтрольной киевскому режиму, сообщил в ночь на 10 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
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