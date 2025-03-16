8 пар советских актеров, которые ненавидели друг друга в реальной жизни, но играли друзей или возлюбленных

В кино актеры зачастую играют друзей, а возможно даже и показывают нам любовь на экране. Но это лишь их работа, и зачастую актеры, которые улыбаются друг другу на экране, в жизни просто ненавидят друг друга.
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