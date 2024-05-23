Нижегородская область и Центр биометрических технологий приступят к разработке новых биометрических сервисов

Развитие биометрических сервисов началось в Нижегородской области благодаря соглашению, подписанному заместителем губернатора Егором Поляковым и генеральным директором Центра биометрических технологий Владиславом Поволоцким.
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