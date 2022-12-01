Егор Крид признался в боязни больших пространств

Певец Егор Крид в интервью PeopleTalk признался, что живет в "сбитом режиме". На вопрос, что дала и что забрала у артиста популярность, он ответил: "Самое большое, что мне дала популярность, - это боязнь больших пространств, скопления людей".
Певец Егор Крид в интервью PeopleTalk признался, что живет в "сбитом режиме". На вопрос, что дала и что забрала у артиста популярность, он ответил: "Самое большое, что мне дала популярность, - это боязнь больших пространств, скопления людей".
Свежие комментарии