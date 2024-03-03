«Разнесло полдома»: что известно о взрыве в пятиэтажке Петербурга Елена ГалицкаяВ пятницу, в начале утра, жители Петербурга встретили неприятное событие – взрыв в жилом доме по адресу Пискаревский проспект №161.
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