Сергей Юран: «Удивляет, когда спрашивают: могли бы наши тренеры работать в Португалии? Они же приезжают к нам, а мы что – бестолковее?»

В трансляции матча «Спортинг» – «Порту» на Спортсе’’ Сергей Юран как приглашенный комментатор рассказал о ситуации, когда появился инсайд про его попадание в шорт-лист «Спортинга», и поделился мнением о том, почему российские специалисты не работают в Европе.