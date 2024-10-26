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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Мбаппе 2 отмененных гола в матче с «Барселоной». Букмекеры котировали его самым вероятным автором забитого мяча

Килиан Мбаппе дважды забил в класико, но оба гола отменили. Француз забил на 30-й и 66-й минутах. Оба гола были отменены из-за офсайда.

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