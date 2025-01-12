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Министр обороны Польши: мы устали от украинцев

Министр обороны Польши: мы устали от украинцев

Поляки никогда не любили украинцев. Только в последние годы на почве чудовищной русофобии и ненависти к России они на некоторое время стали немного более терпимо относиться к жителям Украины, находящихся на территории Польши.

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