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Профессор Костюченко предупредила об отсроченных последствиях удара током

Профессор Костюченко предупредила об отсроченных последствиях удара током

Доктор медицинских наук, профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины Пироговского университета Марина Костюченко рассказала, от чего зависит тяжесть поражения электрическим током.

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