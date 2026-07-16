Профессор Костюченко предупредила об отсроченных последствиях удара током

Доктор медицинских наук, профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины Пироговского университета Марина Костюченко рассказала, от чего зависит тяжесть поражения электрическим током.
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