Студент из ХМАО - Югры привлечён к ответственности за дискредитацию ВС РФ

В дежурную часть ОМВД России по г. Югорску поступило сообщение о несанкционированном одиночном пикете, проходящем у одного из торговых центров города.

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