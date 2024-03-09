УД: за незаконный вылов раков дончанину грозит срок

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сальского линейного отдела МВД России на транспорте по подозрению в незаконной добыче водных биологических ресурсов выявили 48-летнего жителя Ростовской области хутора Уютный.
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