В Оренбурге сотрудник полиции приняла участие в межведомственном совещании по профилактике идеологии терроризма и экстремизма

Заместитель начальника ОУУПиПДН МУ МВД России «Оренбургское» Валерия Живайкина приняла участие в организованном Оренбургским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации межведомственном совещании субъектов профилактики идеологии терроризма и экстремизма у подростков и молодежи.
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