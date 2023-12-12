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Царьград

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Губернатор Ростовской области раскритиковал местные власти за неготовность к гололёду

Губернатор Ростовской области раскритиковал местные власти за неготовность к гололёду

Несколько дней подряд жители Ростова страдают от гололёда и гололедицы. Власти города сообщают, что коммунальщики обрабатывают дороги и тротуары специальными реагентами, однако жалобы на скользкие участки не прекращают поступать.

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