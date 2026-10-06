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Nasdaq Futures: New Highs, New Margin Rates

Nasdaq Futures: New Highs, New Margin Rates

Nasdaq Futures: New Highs, New Margin Rates E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! TradeStation Nasdaq-100 futures have been inching to new highs, and some traders may think a breakout is taking shape.

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