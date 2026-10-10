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Новости Брянска

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Брянский подрядчик вернёт учебному заведению 1,1 млн рублей из-за незаконных контрактов

Брянский подрядчик вернёт учебному заведению 1,1 млн рублей из-за незаконных контрактов

Две сделки на 1,1 млн рублей признали недействительными из-за обхода обязательных торгов. Подрядчик должен вернуть полученные средства, его активы арестованы.

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