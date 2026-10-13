В Самаре за год проверили газ в 300 тыс. квартир: 11 тыс. нарушений

С начала 2026 года в Самаре обследовали 300 тыс. квартир, и в 11 тыс. из них нашли и устранили нарушения в работе систем газоснабжения — в основном негерметичность магистралей и проблемы с вентиляцией.
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