Вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул краеугольное значение принципа общей, но дифференцированной ответственности в укреплении глобального управления климатом

Баку, 13 ноября /Синьхуа/ -- Специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян во вторник заявил, что принцип общей, но дифференцированной ответственности является краеугольным камнем в деле укрепления глобального управления климатом.
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