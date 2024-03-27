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Панарин впервые в карьере набрал больше 100 очков за сезон в НХЛ

Панарин впервые в карьере набрал больше 100 очков за сезон в НХЛ

Российский хоккеист, нападающий американского футбольного клуба (ФК) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин впервые в карьере набрал больше 100 очков за результативность за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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