Панарин впервые в карьере набрал больше 100 очков за сезон в НХЛ

Российский хоккеист, нападающий американского футбольного клуба (ФК) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин впервые в карьере набрал больше 100 очков за результативность за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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