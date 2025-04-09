В барнаульских школах вместо звонков включают известные мелодии на тему космоса

Эта необычная инициатива создает особую атмосферу В Барнауле более 20 школ вместо звонков включают известные мелодии, причем каждый месяц их тематика меняется и напрямую связана с важными историческими датами и событиями.
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