Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по делу заместителя руководителя ГКУ НО «Центр медицинской инспекции» Азата Ахмадуллина, которому вменяется получение взяток на сумму свыше 1,4 млн рублей.
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