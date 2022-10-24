Север Столицы

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В семи районах округа строят десять домов вместо снесенных

В семи районах округа строят десять домов вместо снесенных

Фото Артура Новосильцева На месте снесенных или запланированных к демонтажу старых жилых домов в Северном округе проектируют и строят 10 новостроек по программе реновации, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

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