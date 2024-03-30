Специалисты педуниверситета проведут для родителей 100 тысяч консультаций в Год семьи

Встречи состоятся в рамках проекта "Семья – планета детства" В Год семьи Алтайский государственный педуниверситет проведет 100 тысяч бесплатных консультаций для родителей, чтобы оказать профессиональную помощь семьям в обучении, развитии и воспитании ребенка.