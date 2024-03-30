Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    правильно говорят: "Главное как считают , а ни как голосуютДепутата Бориса В...
  • Дмитрий Шершов
    а на хрена такая армия?Стало известно, б...
  • Александр Мурзин
    Что эта старая кляча ещё должна сказать о россиянах что бы её признали иноагентом.Песков заявил, чт...

Специалисты педуниверситета проведут для родителей 100 тысяч консультаций в Год семьи

Специалисты педуниверситета проведут для родителей 100 тысяч консультаций в Год семьи

Встречи состоятся в рамках проекта "Семья – планета детства" В Год семьи Алтайский государственный педуниверситет проведет 100 тысяч бесплатных консультаций для родителей, чтобы оказать профессиональную помощь семьям в обучении, развитии и воспитании ребенка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх