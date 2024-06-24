Какое неприятное изменение ждет автолюбителей на всех АЗС: что исчезнет на заправках с 24 июня Евгения КомароваВ 2024 году российские автовладельцы готовятся к значительным изменениям в процессе заправки на АЗС.
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