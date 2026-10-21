Три объекта культурного наследия повторно выставили на торги. Это дом в Тамбове на улице Базарная/Куйбышева, 136/76, усадьба Плевако в селе Вишневое Староюрьевского округа и дворянская усадьба второй половины 19 века в селе Перикса Сампурского округа.