Демонтаж башенных кранов у пилона четвёртого моста завершили в Новосибирске

Огромные краны убрали с площади Инженера Будагова во время новогодних каникул.В Новосибирске завершили демонтаж двух башенных кранов, которые были установлены на площади Инженера Будагова и использовались для возведения 114-метрового пилона четвёртого моста через реку Обь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии