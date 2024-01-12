Демонтаж башенных кранов у пилона четвёртого моста завершили в Новосибирске

Огромные краны убрали с площади Инженера Будагова во время новогодних каникул.В Новосибирске завершили демонтаж двух башенных кранов, которые были установлены на площади Инженера Будагова и использовались для возведения 114-метрового пилона четвёртого моста через реку Обь.