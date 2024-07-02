6-дневная рабочая неделя в Греции вступила в силу: граждане против

Мера вызвала ожидаемое возмущение — ведь в других странах Европы поговаривают, наоборот, о четырёхдневке С понедельника (1 июля) греческие предприятия смогут вводить для своих сотрудников шестидневную рабочую неделю.
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