В Иркутске осужден местный житель, занимавшийся контрабандой лесоматериалов в составе преступного сообщества

В период с 2018 года по 2020 год житель Иркутска, действуя в составе преступного сообщества, незаконно переместил через таможенную границу с территории Российской Федерации пиломатериалы из древесины хвойных пород объемом более 23 тыс.
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