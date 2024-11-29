Трамвайные пути на старой трубе: срок эксплуатации коллектора на Московской в Краснодаре, где случился провал, истек более 30 лет назад

Трамвайные пути на старой трубе: срок эксплуатации коллектора на Московской в Краснодаре, где случился провал, истек более 30 лет назадПо данным мэрии Краснодара, аварийные бригады «Краснодар Водоканала» работали всю минувшую ночь на месте провала грунта на улице Московской, вывезли 60 кубометров грунта.