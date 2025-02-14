«Псих» из группировки «Центр» не стал атаковать солдата ВСУ во время молитвы

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Оператор беспилотного летательного аппарата из российской группировки войск «Центр» с позывным «Псих» пощадил солдата Вооруженных сил Украины, который начал молиться перед атакой дрона.
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