Российские специалисты изучили особенности крылатых ракет Storm Shadow

В ходе изучения оказавшихся в распоряжении российских специалистов крылатых ракет Storm Shadow определены особенности работы их блоков управления, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди специалистов по работе с вооружением.
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