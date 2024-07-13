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Российские специалисты изучили особенности крылатых ракет Storm Shadow

Российские специалисты изучили особенности крылатых ракет Storm Shadow

В ходе изучения оказавшихся в распоряжении российских специалистов крылатых ракет Storm Shadow определены особенности работы их блоков управления, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди специалистов по работе с вооружением.

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