В России отключат 3G в 2027-2030 годах

Этот радиочастотный спектр освободят для современных технологий Сети 3G в России планируют отключить в 2027-2030 годах, заявил директор департамента госрегулирования телеком-рынка Минцифры РФ Дмитрий Тур.
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