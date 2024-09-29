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Диана Шнайдер проиграла Магдалене Фрех в третьем круге турнира в Пекине

Диана Шнайдер проиграла Магдалене Фрех в третьем круге турнира в Пекине

Русская теннисистка Диана Шнайдер уступила Магдалене Фрех из Польши в третьем круге пекинского турнира со счетом 6:0, 3:6, 4:6.

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