Полиция Екатеринбурга провела очередную облаву на нелегалов: из страны вышлют 13 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября, ФедералПресс. Полиция Екатеринбурга провела очередную облаву на нелегалов. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, рейд прошел в рамках большой операции под кодовым названием «Нелегал».
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