В Германии указали на предчувствие США, что Зеленский проиграет выборы

Global Look Press/Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency В Вашингтоне знают, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй срок, поэтому закрывают глаза на нарушение Киевом демократических основ, заявил экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, немец Ким Дотком.