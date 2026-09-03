Компания «Бродвей Москва» представила трейлер мюзикла-пародии «Призрак мюзикла, или Что опять не так?» — музыкального спектакля, состоящего из главных мировых мюзикловых хитов.
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