В Politico узнали, какие прозвища дали в ВСУ новому главкому Сырскому

Американские источники утверждают, что украинские солдаты называют Александра Сырского "мясником" и "генералом 200"8 февраля Владимир Зеленский назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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